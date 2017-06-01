 غريب جدا...شوفو الحلم ديال هاذ المواطن إلا كانت عندو 17 المليار (قمة السخرية) ﻿

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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 17:13

غريب جدا...شوفو الحلم ديال هاذ المواطن إلا كانت عندو 17 المليار (قمة السخرية)

غريب جدا...شوفو الحلم ديال هاذ المواطن إلا كانت عندو 17 المليار (قمة السخرية)
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