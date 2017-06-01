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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 21:03

نسولو الناس.. إلا كانت عندك 17 المليار آش غادي دير بها...أجوبة ساخرة وأحلام غريبة

إلا كانت عندك 17 المليار آش غادي دير بها...أجوبة ساخرة وأحلام غريبة
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