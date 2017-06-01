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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 17:44

بالفيديو.. سولنا الشارع المغربي واش فاهم قضية ''تعويم الدرهم''...أجوبة ساخرة..طريفة وصادمة

سولنا الشارع المغربي واش فاهم قضية تعويم الدرهم...أجوبة ساخرة..طريفة وصادمة
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