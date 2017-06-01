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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 13:19

قمة البؤس..سيدة مطلقة من مراكش لديها ثمانية أطفال أربعة منهم مكفوفين محرومة من النفقة..تعيش في براكة ومهددة بالتشرد

قمة البؤس..سيدة مطلقة من مراكش لديها ثمانية أطفال أربعة منهم مكفوفين محرومة من النفقة
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