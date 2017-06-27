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الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 23:23

نشرة انذارية : زخات عاصفية قوية ليلة اليوم بهذه المناطق

نشرة انذارية : زخات عاصفية قوية ليلة اليوم بهذه المناطق 27/06/2017
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