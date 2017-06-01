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الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 14:42

بالفيديو..مبادرة رائعة من أبناء مدينة مراكش اتجاه لاجئين سوريين في عيد الفطر

مبادرة رائعة من مراكشيون تجاه لاجؤون من سوريا في عيد الفطر
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