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الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 01:57

بالفيديو.. شاهد لحظة فتح بوابات الحرم النبوي الشريف قبل صلاة الفجر

لحظة فتح بوابات الحرم النبوي الشريف قبل صلاة الفجر
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