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وزير مغربي تيطلق مراتو | بوليتيك

وزير مغربي تيطلق مراتو

الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 19:27

في إطار الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية..الوزير بنعبد القادر يؤكد أن وزارته ستشرع قريبا في تنظيم ''المنتديات الجهوية للوظيفة العمومية''

الوزير بنعبد القادر يؤكد أن وزارته ستشرع قريبا في تنظيم المنتديات الجهوية للوظيفة العمومية
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