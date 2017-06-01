 بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة ﻿

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته | دولي

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن | مجتمع

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه | مجتمع

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية | مجتمع

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية

عاجل..حادث خطير في الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير في الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء

السيبة.. شوفو شاب كسّر زاج ديال الطوبيس بالقنيطرة | بووز

السيبة.. شوفو شاب كسّر زاج ديال الطوبيس بالقنيطرة

فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون | حوادث و حقوق

فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون

شاهدوا .. ما وقع داخل البرلمان في أول جلسة رمضانية ليلية! | بووز

شاهدوا .. ما وقع داخل البرلمان في أول جلسة رمضانية ليلية!

عاجل.. وصول 23 جنديا تركيا وخمسة مركبات عسكرية جديدة إلى قطر | دولي

عاجل.. وصول 23 جنديا تركيا وخمسة مركبات عسكرية جديدة إلى قطر

الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 16:49

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة

الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة وكون قريت الابتدائي فالعمومي ماكنتش نوصل
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

بالفيديو..بنت الشعب الحاصلة على أكبر معدل في الباك بالمغرب إيمان الطويل تفتح بيتها لشوف تيفي في أول خروج إعلامي لها وها شنو قالت | خارج البلاطو

بالفيديو..بنت الشعب الحاصلة على أكبر معدل في الباك بالمغرب ''إيمان الطويل'' تفتح بيتها لشوف تيفي في أول خروج إعلامي لها وها شنو قالت

أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء و الثانية على المستوى الوطني..بهاذ الطريقة جبت أعلى معدل و بغيت ندير الطب | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء و الثانية على المستوى الوطني..بهاذ الطريقة جبت أعلى معدل و بغيت ندير الطب

بالفيديو..لموت ديال الضحك و النشاط مع المراكشيين لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا | خارج البلاطو

بالفيديو..لموت ديال الضحك و النشاط مع المراكشيين لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا

تزامنا مع مسيرة الشموع ..نايضة بمدينة فاس..الحيحة و النشاط ( فيديو) | خارج البلاطو

تزامنا مع مسيرة الشموع ..نايضة بمدينة فاس..الحيحة و النشاط ( فيديو)

مواقف قوية من مسيرة الشموع بالرباط..الملك هو لي جامعنا و حامينا حافظو على بلادكم راه كيتفلاو عليكم | خارج البلاطو

مواقف قوية من مسيرة الشموع بالرباط..الملك هو لي جامعنا و حامينا حافظو على بلادكم راه كيتفلاو عليكم

عندما يبكي الرجال:أب يبكي بحرقة عن ابنه من مراكش..قتلو ليا ولدي المهندس ففرنسا و يوجه نداء مؤثرا للملك محمد السادس.بغيت نشوف ولدي وخا ميت عاونوني ندفنو حدايا | خارج البلاطو

عندما يبكي الرجال:أب يبكي بحرقة عن ابنه من مراكش..قتلو ليا ولدي المهندس ففرنسا و يوجه نداء مؤثرا للملك محمد السادس.بغيت نشوف ولدي وخا ميت عاونوني ندفنو حدايا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته | دولي
منذ 7 دقائق

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن | مجتمع

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه | مجتمع

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية | مجتمع

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين | مال و أعمال
منذ 1 دقيقة

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة | خارج البلاطو

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا توجه رسالة للملك محمد السادس | بــووز

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا توجه رسالة للملك محمد السادس

أجواء روحانية بمسجد الحسن الثاني في ليلة القدر وهاشنو قالوا المغاربة لي شافو الملك بالمسجد | بــووز

أجواء روحانية بمسجد الحسن الثاني في ليلة القدر وهاشنو قالوا المغاربة لي شافو الملك بالمسجد

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.