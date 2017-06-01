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الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 05:49

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الملك محمد السادس الى مسجد الحسن الثاني لاحياء ليلة القدر رمضان 2017/1438

لحظة وصول الملك محمد السادس الى مسجد الحسن الثاني لاحياء ليلة القدر رمضان 2017/1438
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