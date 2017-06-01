 أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء و الثانية على المستوى الوطني..بهاذ الطريقة جبت أعلى معدل و بغيت ندير الطب ﻿

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الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 14:44

أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء و الثانية على المستوى الوطني..بهاذ الطريقة جبت أعلى معدل و بغيت ندير الطب

أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء
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أمس 13:03 GMT

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