 ساكنة فاس:حيث معندناش فلوس باش نمشيو la piscine كنعومو فالخصات و النافورات مع الحرارة فرمضان ﻿

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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 13:11

ساكنة فاس:حيث معندناش فلوس باش نمشيو la piscine كنعومو فالخصات و النافورات مع الحرارة فرمضان

حرارة بزاف بفاس و الاطفال يرددون فاس فوق شواية
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