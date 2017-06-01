 رمضانيات:شنو هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ ﻿

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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 11:22

رمضانيات:شنو هي أطول سورة في القرآن الكريم؟

رمضانيات:شنو هي أطول سورة في القرآن الكريم؟
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