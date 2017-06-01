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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 09:16

وكالة ناسا الفضائية تحدد موعد ليلة القدر لسنة 2017 ولكن معجزة ستقشعر لها‎

2017 وكالة ناسا الفضائية تحدد موعد ليلة القدر لسنة ولكن معجزة ستقشعر لها ✔️
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