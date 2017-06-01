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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 06:46

شاهد بالفيديو.. حملة لتنظيف الشواطئ من مخلفات وجبات الإفطار الجماعية

روبورتاج.. حملة لتنظيف الشواطئ من مخلفات وجبات الإفطار الجماعية
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