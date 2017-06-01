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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 14:54

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال المسجد الحرام

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها
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