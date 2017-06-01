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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 07:03

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة

هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان اليوم مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة !
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