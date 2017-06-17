 دوك صمد يوضح..نصحوني الناس باش منمشيش للبرنامج حيث تافه و لكن تعرضت للإهانة و المعيور‎ ﻿

آخر الأخبار

واش فراسك:طرق بسيطة لتفادي ألم الرأس في رمضان | بووز

واش فراسك:طرق بسيطة لتفادي ألم الرأس في رمضان

نكتة اليوم: كايكمي الحشيش فرمضان وهاشنو قاليهم | بووز

نكتة اليوم: كايكمي الحشيش فرمضان وهاشنو قاليهم

والي سوسزينب العدوي ُتوبخ مسؤولا بالبيجدي بأكادير تلاعب بمشاريع لفائدة المرضى المعوزين منذ سنة ونصف +فيديو | بوليتيك

والي سوس''زينب العدوي'' ُتوبخ مسؤولا ''بالبيجدي'' بأكادير تلاعب بمشاريع لفائدة المرضى المعوزين منذ

في العشر الأواخر من رمضان..الجنس بعد الإفطار في هذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق

في العشر الأواخر من رمضان..الجنس بعد الإفطار في هذه المدينة المغربية

بالوثيقة..جمعية حقوقية تكشف فوضى الحسيمة :سببها عصابة إجرامية ممولة من المخدرات والهجرة السرية | بوليتيك

بالوثيقة..جمعية حقوقية تكشف ''فوضى الحسيمة'' :سببها عصابة إجرامية ممولة من المخدرات والهجرة السرية

ياربي السلامة.. شوفو شنو لقا فقنينة ديال الماء شراها من الحانوت (فيديو) | بووز

ياربي السلامة.. شوفو شنو لقا فقنينة ديال الماء شراها من الحانوت (فيديو)

المغاربة و الحرارة في رمضان..(فيديو) | بووز

المغاربة و الحرارة في رمضان..(فيديو)

بالفيديو. رشيد الوالي لشوف تيفي..ماعنديش الوقت باش نشوف الأعمال الرمضانية وها علاش | بووز

بالفيديو. رشيد الوالي لشوف تيفي..ماعنديش الوقت باش نشوف الأعمال الرمضانية وها علاش

رمضانيات..في أي شهر وقعت غزوة بدر؟ | بووز

رمضانيات..في أي شهر وقعت غزوة بدر؟

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 14:31

دوك صمد يوضح..نصحوني الناس باش منمشيش للبرنامج حيث تافه و لكن تعرضت للإهانة و المعيور‎

هذا ما قاله الدوك صمد حول برنامج ضريبة الشهرة و بشرى الضو
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

بالفيديو..ليلى الحديوي تبكي لهذا السبب‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..ليلى الحديوي تبكي لهذا السبب‎

بالفيديو..حصلوه كايكمي فرمضان وهاشنو دارو ليه البوليس و المواطنين فالشارع | قنوات أخرى

بالفيديو..حصلوه كايكمي فرمضان وهاشنو دارو ليه البوليس و المواطنين فالشارع

بالفيديو.. شاهد إيكو يقدم طبقه بطريقة طريفة في ماستر شيف سيليبريتي | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد إيكو يقدم طبقه بطريقة طريفة في ماستر شيف سيليبريتي

بالفيديو لحظة مغادرة ليلى الحديوي وناصر ورشة ماستر شيق سيليبريتي | قنوات أخرى

بالفيديو لحظة مغادرة ليلى الحديوي وناصر ورشة ماستر شيق سيليبريتي

بالفيديو.. شاهد ماذا وجد العلماء في هذا المكان الغريب l مخلوقات مرعبة لم يشاهد مثلها من قبل | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ماذا وجد العلماء في هذا المكان الغريب l مخلوقات مرعبة لم يشاهد مثلها من قبل

بالفيديو.. قريبا تي جي في يربط طنجة و الدار البيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو.. قريبا ''تي جي في'' يربط طنجة و الدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

واش فراسك:طرق بسيطة لتفادي ألم الرأس في رمضان | بووز
منذ 3 دقائق

واش فراسك:طرق بسيطة لتفادي ألم الرأس في رمضان

نكتة اليوم: كايكمي الحشيش فرمضان وهاشنو قاليهم | بووز

نكتة اليوم: كايكمي الحشيش فرمضان وهاشنو قاليهم

والي سوسزينب العدوي ُتوبخ مسؤولا بالبيجدي بأكادير تلاعب بمشاريع لفائدة المرضى المعوزين منذ سنة ونصف +فيديو | بوليتيك

والي سوس''زينب العدوي'' ُتوبخ مسؤولا ''بالبيجدي'' بأكادير تلاعب بمشاريع لفائدة المرضى المعوزين منذ

في العشر الأواخر من رمضان..الجنس بعد الإفطار في هذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق

في العشر الأواخر من رمضان..الجنس بعد الإفطار في هذه المدينة المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دوك صمد يوضح..نصحوني الناس باش منمشيش للبرنامج حيث تافه و لكن تعرضت للإهانة و المعيور‎ | قنوات أخرى
منذ 18 دقيقة

دوك صمد يوضح..نصحوني الناس باش منمشيش للبرنامج حيث تافه و لكن تعرضت للإهانة و المعيور‎

هي كادير الدعارة فرمضان بالليل و هُو كايبيع القهوة..متفاهموش و ضاربو فكازا | بــووز

هي كادير الدعارة فرمضان بالليل و هُو كايبيع القهوة..متفاهموش و ضاربو فكازا

بالفيديو..ليلى الحديوي تبكي لهذا السبب‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..ليلى الحديوي تبكي لهذا السبب‎

بالفيديو..حصلوه كايكمي فرمضان وهاشنو دارو ليه البوليس و المواطنين فالشارع | قنوات أخرى

بالفيديو..حصلوه كايكمي فرمضان وهاشنو دارو ليه البوليس و المواطنين فالشارع

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.