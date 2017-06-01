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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 04:50

عائلة مغربية من وجدة تبكي ابنتها التي تصارع السرطان في سوريا و توجه نداء للأميرة للا سلمى..بغينا بنتنا تعالج فالمغرب ..للمساعدة

عائلة مغربية من وجدة تبكي ابنتها التي تصارع السرطان في سوريا و توجه نداء للأميرة للا سلمى..بغينا بنتنا تعالج فالمغرب ..للمساعدة
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