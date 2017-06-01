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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 05:55

بالفيديو.. المسلمون ساعدوا سكان برج لندن المنكوب قبل وبعد الكارثة

المسلمون ساعدوا سكان برج لندن المنكوب قبل وبعد الكارثة
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