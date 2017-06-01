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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 10:31

فيديو من قلب القصر الملكي بالرباط..هكذا استقبل الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و أقام على شرفه مأدبة إفطار

الملك محمد السادس يقيم حفل افطار على شرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
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