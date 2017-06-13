 أحوال الطقس : 15 يونيو 2017 ﻿

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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 03:58

أحوال الطقس : 15 يونيو 2017

أحوال الطقس : 15 يونيو 2017
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