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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 00:07

بالفيديو:مسؤول كبير من أصل مغربي ضمن وفد الرئيس الفرنسي ماكرون يفاجئ الجميع و يُقبل كتف الملك محمد السادس

وصول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب
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