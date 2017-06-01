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بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 13:56

نداء جد مؤثر من عائلة السيدة التي حاولت الانتحار حرقا بسيدي حجاج ..جبناها لمستشفى ابن رشد قالينا الطبيب ديرو ليها السكر و الفازلين ..للمساعدة

جد مؤثر من عائلة السيدة التي حاولت الانتحار حرقا بسيدي حجاج ..
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