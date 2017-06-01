 بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة ﻿

آخر الأخبار

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ناصر الزفزافي ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها | دولي

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال عشاء العزُو ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال '' عشاء العزُو'' ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير

فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق

فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية

عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء

عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية | دولي

عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية

شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة سيد قُراء القرآن بالسعودية+فيديوهات | مجتمع

شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة ''سيد قُراء القرآن'' بالسعودية+فيديوهات

الملك محمد السادس يتجول قبل الافطار قرب باب مراكش بالدارالبيضاء | منوعات

الملك محمد السادس يتجول قبل الافطار قرب باب مراكش بالدارالبيضاء

الوطن غالي والخيانة رخيصة

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 21:25

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة

بعد غياب طويل..نورالدين بصيرلشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه | خارج البلاطو

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه

فيديو | الملحن الزيات يكشف لشوف تيفي عن طقوسه الخاصة في رمضان و يؤكد أن الرداءة في الأعمال الفنية كترات بزاف | خارج البلاطو

فيديو | الملحن الزيات يكشف لشوف تيفي عن طقوسه الخاصة في رمضان و يؤكد أن الرداءة في الأعمال الفنية كترات بزاف

عبد الفتاح الجريني يستعد لطرح أغنيته الجديدة بعد رمضان وغاتكون معاه جميلة البدوي (فيديو) | خارج البلاطو

عبد الفتاح الجريني يستعد لطرح أغنيته الجديدة بعد رمضان وغاتكون معاه جميلة البدوي (فيديو)

بالفيديو..الملحن جلال الحمداوي في لجنة تحكيم مسابقة أورانج الغنائية | خارج البلاطو

بالفيديو..الملحن جلال الحمداوي في لجنة تحكيم مسابقة أورانج الغنائية

عصام كمال لشوف تيفي..إيلا ماكانتش الحريرة و الشباكية مكانفطرش فرمضان و كايعجبني بزاف نتفرج فْـحنان الفاضيلي | خارج البلاطو

عصام كمال لشوف تيفي..إيلا ماكانتش الحريرة و الشباكية مكانفطرش فرمضان و كايعجبني بزاف نتفرج فْـحنان الفاضيلي

صرخة سيدة مغربية مُقعدة للمساعدة..منين حايدو النافورة من كازا تضررت بزاف وماعنديش باش نعيش..بغيت غير نبقا فبلاصتي و نبيع الدْرة ديال الحمام | خارج البلاطو

صرخة سيدة مغربية مُقعدة للمساعدة..منين حايدو النافورة من كازا تضررت بزاف وماعنديش باش نعيش..بغيت غير نبقا فبلاصتي و نبيع الدْرة ديال الحمام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ناصر الزفزافي ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة | بوليتيك
منذ 36 دقيقة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها | دولي

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال عشاء العزُو ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال '' عشاء العزُو'' ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه | خارج البلاطو
منذ 25 دقيقة

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة | خارج البلاطو

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة

عثمان الباز يقدم حلقته الثانية بعنوان: إستثمار العقل | قنوات أخرى

عثمان الباز يقدم حلقته الثانية بعنوان: إستثمار العقل

فيديو | الملحن الزيات يكشف لشوف تيفي عن طقوسه الخاصة في رمضان و يؤكد أن الرداءة في الأعمال الفنية كترات بزاف | خارج البلاطو

فيديو | الملحن الزيات يكشف لشوف تيفي عن طقوسه الخاصة في رمضان و يؤكد أن الرداءة في الأعمال الفنية كترات بزاف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.