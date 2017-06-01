 صرخة سيدة مغربية مُقعدة للمساعدة..منين حايدو النافورة من كازا تضررت بزاف وماعنديش باش نعيش..بغيت غير نبقا فبلاصتي و نبيع الدْرة ديال الحمام ﻿

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الوطن غالي والخيانة رخيصة

بتاريــخ : 11 يونيو 2017 / 22:26

صرخة سيدة مغربية مُقعدة للمساعدة..منين حايدو النافورة من كازا تضررت بزاف وماعنديش باش نعيش..بغيت غير نبقا فبلاصتي و نبيع الدْرة ديال الحمام

صرخة سيدة مغربية مُقعدة للمساعدة..منين حايدو النافورة من كازا تضررت بزاف وماعنديش باش نعيش
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