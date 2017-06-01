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الوطن غالي والخيانة رخيصة

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 05:00

بالفيديو.. نجاة سائق سيارة بأعجوبة من الدفن حيا بعد ردمه بالحصى

نجاة سائق سيارة بأعجوبة من الدفن حيا بعد ردمه بحصى
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