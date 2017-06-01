 بالفيديو.. اكتشاف أقدم إنسان (على الإطلاق) لصنف الإنسان العاقل ﻿

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الوطن غالي والخيانة رخيصة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 07:08

بالفيديو.. اكتشاف أقدم إنسان (على الإطلاق) لصنف الإنسان العاقل

بالفيديو.. اكتشاف أقدم إنسان (على الإطلاق) لصنف الإنسان العاقل
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