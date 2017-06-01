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الوطن غالي والخيانة رخيصة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 01:55

شاهد بالفيديو.. رجل أمريكي يقفز داخل سيارة لينقذ سائقها

شاهد بالفيديو.. رجل أمريكي يقفز داخل سيارة لينقذ سائقها
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