 أجواء اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا 2017 من مختلف ربوع المملكة | 06/06/2017 ﻿

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الوطن غالي والخيانة رخيصة

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 02:16

أجواء اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا 2017 من مختلف ربوع المملكة | 06/06/2017

أجواء اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا 2017 من مختلف ربوع المملكة | 06/06/2017
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