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الملك محمد السادس يترحم على روح جده الراحل محمد الخامس بالرباط

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 23:42

بالفيديو.. الملك محمد السادس يترحم على روح جده الراحل محمد الخامس بالرباط

جلالة الملك محمد السادس يزور الضريح للترحم على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له محمد الخامس
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