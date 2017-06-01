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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 14:04

أول خروج إعلامي لأخ عادل الميلودي يحذر فيه الفنانين ..إيلا بغيتو تعايرو خويا بيناتكم و لكن بعدو على الوالدين و ماتبقاوش تْسبو

أخ عادل الميلودي يحذر فيه الفنانين ..إيلا بغيتو تعايرو خويا بيناتكم و لكن بعدو على الوالدين
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