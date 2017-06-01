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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 00:32

عين على معاناة عمال البناء في رمضان/عطش/غياب التغطية الصحية/80 درهم في اليوم/غياب شروط السلامة

عين على معاناة عمال البناء في رمضان/عطش/غياب التغطية الصحية/80 درهم في اليوم/غياب شروط السلامة
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