 التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار..تعداو عليا و حكروني حيث خاصهم يحصلو 1000 حالة غش ﻿

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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 15:05

التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار..تعداو عليا و حكروني حيث خاصهم يحصلو 1000 حالة غش

التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار
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