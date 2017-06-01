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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 10:49

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي
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