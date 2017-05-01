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الدولة غير العنيدة

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 03:44

سماع وحكاية: قصيدة ''ما بينَ مُعْتَرَكِ الأحداقِ والمُهَجِ'' لابن الفارض (فيديو)

سماع وحكاية: قصيدة ما بينَ مُعْتَرَكِ الأحداقِ والمُهَجِ لابن الفارض
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