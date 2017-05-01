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الدولة غير العنيدة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 18:58

رمضانيات:شنو هي السورة لي فيها آية:''شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن''؟

رمضانيات:شنو هي السورة لي فيها آية:شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن؟
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