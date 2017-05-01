 بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده ﻿

آخر الأخبار

مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها

مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي | مجتمع

مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي

بالصورة.. الفيزازي يشعل الفايسبوك بصورته رفقة زوجته..والمغاربة مْقلقين | مجتمع

بالصورة.. الفيزازي يشعل الفايسبوك بصورته رفقة زوجته..والمغاربة مْقلقين

مغربي بوكوص يفوز في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بقطر و استقبال رائع من طرف عائلته و أصدقائه بمراكش | بووز

مغربي ''بوكوص'' يفوز في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بقطر و استقبال رائع من طرف عائلته و أصدقائه بمراكش

رائع .. اكتشاف كوكب جديد وهذه قيمته المالية | منوعات

رائع .. اكتشاف كوكب جديد وهذه قيمته المالية

مثير وبالفيديو.. إمام مسجد حيح في المسجد خلال صلاة التراويح بتطوان.. شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. إمام مسجد حيح في المسجد خلال صلاة التراويح بتطوان.. شوفو شنو وقع

صادم..ترمضينة خايبة وسط مسجد في بني ملال خلال الصلاة.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

صادم..ترمضينة خايبة وسط مسجد في بني ملال خلال الصلاة.. وها شنو وقع

موجة انتقادات واسعة للقيصركاظم الساهر بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان | ثقافة و فنون

موجة انتقادات واسعة للقيصر''كاظم الساهر'' بعد تعويضه لْمجرد في إشهار رمضان

هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة | مجتمع

هذه هي هوية الموقوفين المُوالين للزفزافي على خلفية أحداث مدينة الحسيمة

الدولة غير العنيدة

بتاريــخ : 28 ماي 2017 / 10:20

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده

هكذا رد الفزازي على الزفزافي !!
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

أسئلة لن تقدر على الاجابة عليها ان لم تختبرها بنفسك | قنوات أخرى

أسئلة لن تقدر على الاجابة عليها ان لم تختبرها بنفسك

طريف.. رمضانيات مشاهير الانستقرام (فيديو) | قنوات أخرى

طريف.. رمضانيات مشاهير الانستقرام (فيديو)

كيف تستعد جسديا لصوم رمضان؟ نصائح هامة يجب أن تعرفها ! | قنوات أخرى

كيف تستعد جسديا لصوم رمضان؟ نصائح هامة يجب أن تعرفها !

دعاء اليوم الثاني من رمضان (فيديو) | قنوات أخرى

دعاء اليوم الثاني من رمضان (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قصة الطفلة هبة تتكرر بالدار البيضاء..أستاذة ديال الفرنسية ضربات تلميذ لعينيه و مابقاش كايشوف و العائلة تطالب بإنصافها | بووز
منذ 2 دقائق

قصة الطفلة هبة تتكرر بالدار البيضاء..أستاذة ديال الفرنسية ضربات تلميذ لعينيه و مابقاش كايشوف و

مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها على فراش الزوجية | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. استنفار بسبب بورطابل ضائع يحمل فيديوهات جنسية من بينها سيدة وهي تمارس الجنس مع عشيقها

مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي | مجتمع

مثير وبالصورة.. أشهر بوليسي في المغرب يوجه رسالة مهمة لبعض الريفيين بعد تصرفات الزفزافي

بالصورة.. الفيزازي يشعل الفايسبوك بصورته رفقة زوجته..والمغاربة مْقلقين | مجتمع

بالصورة.. الفيزازي يشعل الفايسبوك بصورته رفقة زوجته..والمغاربة مْقلقين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..الفيزازي يصف الزفزافي بالجاهل والمحدود و هذا ما قاله عن الحراك الذي يقوده

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند | قنوات أخرى

بالفيديو.. سيول وفياضانات اجتاحت مناطق واسعة من تايلند

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو) | قنوات أخرى

مثير.. غاسل صحون مصري يملك اكبر فنادق الدنمارك (فيديو)

أسئلة لن تقدر على الاجابة عليها ان لم تختبرها بنفسك | قنوات أخرى

أسئلة لن تقدر على الاجابة عليها ان لم تختبرها بنفسك

﻿ ﻿
أمس 14:46 GMT

عاجل و بالصور..جنازةٌ بالبيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان و ها شنو وْقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.