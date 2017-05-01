 بالفيديو..بعد اقتحامه للمسجد: مُصلون هاذشي لي كادير راه فتنة ..الزفزافي: أنا أعلم منكم ﻿

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الدولة غير العنيدة

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 16:20

بالفيديو..بعد اقتحامه للمسجد: مُصلون هاذشي لي كادير راه فتنة ..الزفزافي: أنا أعلم منكم

بالفيديو..بعد اقتحامه للمسجد: مُصلون هاذشي لي كادير راه فتنة ..الزفزافي: أنا أعلم منكم
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