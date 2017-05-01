 بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎ ﻿

آخر الأخبار

مثير..اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات مغلوطة لأمير قطر | دولي

مثير..اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات مغلوطة لأمير قطر

صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل

طلبة باحثون بكلية الناظور يراسلون محمـد حصاد لإنصافهم من تجاوزات منسق ماستر الدراسات السياسية | مجتمع

طلبة باحثون بكلية الناظور يراسلون محمـد حصاد لإنصافهم من تجاوزات منسق ماستر الدراسات السياسية

سيدة بريطانية تُحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمانشستر للشرطة لهذا السبب | دولي

سيدة بريطانية تُحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمانشستر للشرطة لهذا السبب

مثير.. تزوير توقيع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير.. تزوير توقيع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. السفارة المغربية ببريطانيا تكشف حقيقة وجود مغاربة من بين ضحايا اعتداء مانشستر | دولي

عاجل.. السفارة المغربية ببريطانيا تكشف حقيقة وجود مغاربة من بين ضحايا اعتداء مانشستر

سار للمغاربة..لوطوروت فابور قبل رمضان..وها علاش | مجتمع

سار للمغاربة..لوطوروت فابور قبل رمضان..وها علاش

عاجل..وزارة الداخلية الفرنسية: المشتبه به في اعتداء مانشستر سافر إلى سوريا | دولي

عاجل..وزارة الداخلية الفرنسية: المشتبه به في اعتداء مانشستر سافر إلى سوريا

الرميد ينتقد حيادية استعمال القوة العمومية في مؤتمر نقابة حزب الاستقلال | بوليتيك

الرميد ينتقد حيادية استعمال القوة العمومية في مؤتمر نقابة حزب الاستقلال

الدولة غير العنيدة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 12:01

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎

شاهد Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا | قنوات أخرى

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها | قنوات أخرى

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام | قنوات أخرى

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام

الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لمدينة فاس | قنوات أخرى

الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لمدينة فاس

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس اثر الاعتداء في مدينة مانشستر | قنوات أخرى

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس اثر الاعتداء في مدينة مانشستر

لعشاق السمك.. طريقة تحضير طاجين السمك بالزيتون من ابتكار الشاف الهادي | قنوات أخرى

لعشاق السمك.. طريقة تحضير طاجين السمك بالزيتون من ابتكار الشاف الهادي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات مغلوطة لأمير قطر | دولي
منذ 34 دقيقة

مثير..اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات مغلوطة لأمير قطر

صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل

طلبة باحثون بكلية الناظور يراسلون محمـد حصاد لإنصافهم من تجاوزات منسق ماستر الدراسات السياسية | مجتمع

طلبة باحثون بكلية الناظور يراسلون محمـد حصاد لإنصافهم من تجاوزات منسق ماستر الدراسات السياسية

سيدة بريطانية تُحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمانشستر للشرطة لهذا السبب | دولي

سيدة بريطانية تُحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمانشستر للشرطة لهذا السبب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎ | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا | قنوات أخرى

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها | قنوات أخرى

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام | قنوات أخرى

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام

﻿ ﻿
أمس 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.