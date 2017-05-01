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وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 09:49

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام
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