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وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 20:06

زادو فيه..مشاغبون يُحاصرون مروحية الوفد الوزاري بقرية إساكن بالحسيمة (فيديو)

محاصرة المروحية اللتي تقل الوفد الوزاري الى اساكن اقليم الحسيمة
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