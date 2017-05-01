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وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 06:03

مقتل 19 شخصا وإصابة 60 آخرين بتفجير '' مانشستر أرينا ''

مقتل 19 شخصا وإصابة 60 آخرين بتفجير مانشستر أرينا
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