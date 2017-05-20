 فيديو.. ترامب في رقصة تقليدية في السعودية رفقة الملك سلمان ﻿

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو والصور..نايضة في الجزائر: البوليس كيسلخ العسكر | دولي

عاجل وبالفيديو والصور..نايضة في الجزائر: البوليس كيسلخ العسكر

مشهد مؤثر بين المغاربة والجزائريين على الحدود المغربية الجزائرية | بووز

مشهد مؤثر بين المغاربة والجزائريين على الحدود المغربية الجزائرية

يا ربي السلامة..إرهاب الطرقات يتواصل: حادثة سير قاتلة بوجدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..إرهاب الطرقات يتواصل: حادثة سير قاتلة بوجدة

فيديو | ‏بوجه مكشوف قصص أغرب من الخيال لرجال تحولوا جنسيا.. حلقة مباشرة على قناة عربية ! | مجتمع

فيديو | ‏بوجه مكشوف قصص أغرب من الخيال لرجال تحولوا جنسيا.. حلقة مباشرة على قناة عربية !

هام للمغاربة..خبراء الفلك يكشفون عن أول يوم في رمضان المقبل | مجتمع

هام للمغاربة..خبراء الفلك يكشفون عن أول يوم في رمضان المقبل

بالفيديو..هذا ما وقع مع الرئيس الأمريكي ترامب حينما شاهد الحرم المكي بالسعودية | دولي

بالفيديو..هذا ما وقع مع الرئيس الأمريكي ترامب حينما شاهد الحرم المكي بالسعودية

رسميا...لشكر كاتبا أولا لحزب الوردة نسبة 86,85 | بوليتيك

رسميا...لشكر كاتبا أولا لحزب ''الوردة'' نسبة 86,85

حضور بوعمر تغوان لمؤتمر أخنوش يغضب الاستقلاليين | بوليتيك

حضور ''بوعمر تغوان '' لمؤتمر أخنوش يغضب الاستقلاليين

صادم وبالصور.. قبل رمضان بأيام قليلة: مشعوذة لقاوها كتحفر في قبر بمقبرة بالخميسات..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. قبل رمضان بأيام قليلة: مشعوذة لقاوها كتحفر في قبر بمقبرة بالخميسات..وها شنو وقع

وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 17:22

فيديو.. ترامب في رقصة تقليدية في السعودية رفقة الملك سلمان

TRUMP dance in Saudi Arabia 20.05.2017 ТРАМП танцует в Саудовской Аравии видео
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت | قنوات أخرى

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة ! | قنوات أخرى

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة !

فستان وزيرة الثقافة الإسرائيلية في مهرجان كان يثير غضب العالم | قنوات أخرى

فستان وزيرة الثقافة الإسرائيلية في مهرجان ''كان'' يثير غضب العالم

تصريح يوسف العربي بعد تسلمه جائزة هداف دوري نجوم قطر 2017 برصيد 24 هدفا | قنوات أخرى

تصريح يوسف العربي بعد تسلمه جائزة هداف دوري نجوم قطر 2017 برصيد 24 هدفا

لحظة الاعلان على الفائز في برنامج لالة لعروسة | قنوات أخرى

لحظة الاعلان على الفائز في برنامج لالة لعروسة

أسماء لمنور تلهب نهائي برنامج لالة لعروسة بأغنيتها عندو الزين | قنوات أخرى

أسماء لمنور تلهب نهائي برنامج لالة لعروسة بأغنيتها عندو الزين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو والصور..نايضة في الجزائر: البوليس كيسلخ العسكر | دولي
منذ 42 دقيقة

عاجل وبالفيديو والصور..نايضة في الجزائر: البوليس كيسلخ العسكر

مشهد مؤثر بين المغاربة والجزائريين على الحدود المغربية الجزائرية | بووز

مشهد مؤثر بين المغاربة والجزائريين على الحدود المغربية الجزائرية

يا ربي السلامة..إرهاب الطرقات يتواصل: حادثة سير قاتلة بوجدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..إرهاب الطرقات يتواصل: حادثة سير قاتلة بوجدة

فيديو | ‏بوجه مكشوف قصص أغرب من الخيال لرجال تحولوا جنسيا.. حلقة مباشرة على قناة عربية ! | مجتمع

فيديو | ‏بوجه مكشوف قصص أغرب من الخيال لرجال تحولوا جنسيا.. حلقة مباشرة على قناة عربية !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. ترامب في رقصة تقليدية في السعودية رفقة الملك سلمان | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

فيديو.. ترامب في رقصة تقليدية في السعودية رفقة الملك سلمان

بالفيديو..هذا هو صاحب أكبر موسطاج في المغرب ( طرائف وأسرار خاصة) | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا هو صاحب أكبر موسطاج في المغرب ( طرائف وأسرار خاصة)

كواليس حريق شركة للخياطة بالدارالبيضاء (فيديو) | خارج البلاطو

كواليس حريق شركة للخياطة بالدارالبيضاء (فيديو)

نصائح جد مهمة للمغاربة بخصوص الشاحن الكهربائي.. | خارج البلاطو

نصائح جد مهمة للمغاربة بخصوص الشاحن الكهربائي..

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.