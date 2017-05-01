 فيديو من قلب مستشفى ابن طفيل بمراكش بعدما وحلات مريضة فالمصعد وجبدوها ﻿

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وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 00:38

فيديو من قلب مستشفى ابن طفيل بمراكش بعدما وحلات مريضة فالمصعد وجبدوها

فيديو من قلب مستشفى ابن طفيل بمراكش بعدما وحلات مريضة فالمصعد وجبدوها
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