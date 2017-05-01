بعد قطعه مسافة جد مهمة من السباحة..بوليسي إسباني في موقف جد رائع وإنساني تجاه مغربي كان حارك‎ ﻿

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عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.