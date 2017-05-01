 بالفيديو..مُقدمة أخبار الأولى تبكي بكل تأثر مباشرة على الهواء بعد وفاة الإعلامية سميرة الفيزازي ﻿

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وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 13:27

بالفيديو..مُقدمة أخبار الأولى تبكي بكل تأثر مباشرة على الهواء بعد وفاة الإعلامية سميرة الفيزازي

شاهد تاثر مقدمة الاخبار القناة الاولى مريم العوفير بوفاة سميرة الفيزازي 2017
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