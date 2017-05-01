 خفر السواحل الإيطاليون ينقذون مهاجرين غير شرعيين قبالة ليبيا ﻿

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وحدة الوطن خط أحمر

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 00:18

خفر السواحل الإيطاليون ينقذون مهاجرين غير شرعيين قبالة ليبيا

خفر السواحل الإيطاليون ينقذون مهاجرين غير شرعيين قبالة ليبيا
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