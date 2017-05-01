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بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 02:24

بعد حادث مقتل عساس بفاس ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يكشفون عن معاناتهم و يتحدثون عن الجرائم التي يتسبب فيها مواطنيهم و يوجهون رسالة مؤثرة للملك محمد السادس

مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يكشفون عن معاناتهم و يتحدثون عن الجرائم التي يتسبب فيها مواطنيهم
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