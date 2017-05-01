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من يلعب في طنجرة الريف؟

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 18:40

من فاس..عاملة نظافة بمؤسسة تعليمية توجه رسالة صادمة لوزير التعليم حصاد..11 لسنة و أنا خدامة فالمدرسة وطردني المدير أنا و بناتي بدون سبب

عاملة نظافة بمؤسسة تعليمية ..11 لسنة و أنا خدامة فالمدرسة وطردني المدير أنا و بناتي بدون سبب
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